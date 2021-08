Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat in iulie la 2,5%, de la 2,2% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Rata inflației a crescut in…

- 40.000 de firme de transport amenințate cu falimentul, susține Federația Operatorilor Romani de Transport. Protestele de strada sunt iminente, in condițiile in care șoferii nevaccinați, reveniți din zonele cu pericol de contaminare, trebuie sa stea in carantina. Asociațiile patronale din transporturi…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in iunie la 2,2%, de la 2,3% luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu situatia…

- Sistemul bancar se confrunta cu doua probleme structurale - o bancabilitate redusa si o pondere ridicata a creantelor bancilor fata de stat - iar acestea nu pot fi rezolvate decât într-un termen ceva mai lung, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale…

- Scurgeri de metan, unul dintre cele mai periculoase gaze cu efect de sera, au fost inregistrate la intreaga infrastructura de gaze naturale a Uniunii Europene. Folosind o camera cu infrarosu in valoare de 100.000 de euro, o echipa a organizației Clean Air Task Force (CATF) a descoperit scurgeri importante…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situatia din luna…

- Ungaria si-a crescut rezervele de aur de trei ori, pana la 95 de tone, fiind cea mai mare rezerva pe caa de locuitor din Europa de Est, iar Polonia a cumparat 126 de tone de aur in 2018 si 2019 si a repatriat 100 de tone de la Banca Angliei.