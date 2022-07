Stiri pe aceeasi tema

- Perneș și Sabrina de la Mireasa sezon 5 nu s-au ținut de mana in emisia live din 17 iunie 2022. Baiatul a zis ca ea ar trebui sa explice momentul pentru ca fata refuza sa-l țina de mana.

- Cu puțin timp inainte de gala decisiva in care Sabrina și Perneș vor afla daca publicul a votat pentru sau contra plecarii lor din show-ul matrimonial Mireasa, cei doi au fost invitați la emisiunea Mireasa – Capriciile Iubirii.

- Problemele iși fac aparția in relația dintre Sabrina și Perneș. Concurenții de la Mireasa au avut discuții aprinse pe seama nemulțumirilor pe care le au unul in privința celuilalt. Atitudinea blondinei este o problema pentru logodnicul ei, in timp ce pe ea o deranjeaza felul in care acesta alege sa-și…

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-au cam incins spiritele, astfel ca Andrei și Perneș și-au aruncat o serie de replici acide unul la adresa altuia. Bineințeles, concurenții au intervenit, cat și iubitele celor doi. Iata de la ce a pornit totul, de fapt, intre ei!

- In urma incalcarii de regulament pe care Valentin a facut-o, concurenții din casa Mireasa au avut de ales sancțiunea pe care acesta o va primi. Daca doamna Mioara, Giovana și Elena au votat pentru eliminarea lui, Perneș, Sabrina și Aron au ales ca ușile sa se inchida.

- Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5 s-au logodit și, dupa noaptea in care au sarbatorit, au vorbit cu familiile. Mama baiatului și matușa concurentei au intervenit telefonic la Mireasa - Capriciile Iubirii și le-au transmis ganduri bune.

- In ediția din aceasta seara, dragostea a fost departe de casa Mireasa - Capriciile Iubiri, iar inconvenientele, cumpenele și momentele tensionate au fost cele care i-au luat locul. Perneș și Sabrina au avut din nou motive de cearta, astfel ca toți concurenții au asistat la scandalul dintre ei, in care…

- Concurenții sezonului 5 Mireasa au avut parte de o surpriza in ziua de Paște, mai puțin Sabrina. Tanara a avut o reacție neașteptata la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce mama sa a „certat” prin intervenția telefonica. Iata ce a dezvaluit iubita lui Perneș.