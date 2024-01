Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Apararii organizeaza ample evenimente dedicate zilei de 1 Decembrie, la Bucuresti si Alba Iulia. Ziua incepe cu ceremonii militare, urmate de defilare. La Bucuresti, la Parada Militara Nationala vor participa peste 2.400 de militari si specialisti, in prezenta presedintelui Romaniei…

- "Cand voi primi documentele de solicitare din partea DNA am obligativitatea in calitate de presedinte al Senatului sa convoc de indata Biroul permanent si in baza analizei si deciziei Biroului permanent documentele sa fie inaintate catre Comisia juridica, comisie care va analiza documentele, va intocmi…

- DNA formulase recurs in casatie dupa decizia CJUE din 24 iulie 2023 privind prescriptia potrivit careia faptele nu se prescriu atat de repede pe cat au decis Curtea Constituționala si ICCJ .Decizia de respingere a recursului in casatie a fost luata de un complet de judecatori format din magistratii…

- Fostul ministru liberal al Transporturilor Radu Berceanu l-a criticat, duminica seara, pe presedintele PNL, Nicolae Ciuca, despre care a spus ca in mod evident nu este politician.”Domnul presedinte Ciuca, din punctul meu de vedere, este din alta parte a lucrurilor, nu din politica. Pentru mine se…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, Angel Tilvar, șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, și alți ofițeri de rang inalt au participat, miercuri, 15 noiembrie, la…

- ”PNL ramane dedicat apararii intereselor mediului de afaceri si am demonstrat acest lucru inclusiv la dezbaterea privind masurile fiscale. De altfel, noi am sustinut in contextul acestor masuri ca, la reducerea deficitului sa contribuie si statul, prin reducerea cheltuielilor si combaterea evaziunii.…

