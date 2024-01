Să te aștepți la ispite după ce primești un dar de la Dumnezeu Dupa Botezul Domnului, cand Duhul S-a pogorat asupra Lui in chip de porumbel, a fost dus de Duhul in pustie sa fie ispitit. Aidoma e și calea fiecaruia. Sfantul Isaac Sirul baga de seama intr-un loc, ca de indata ce guști dintr-o mangaiere harica sau primești de la Domnul vreun dar oarecare, trebuie sa te aștepți la ispite. Ispitele acopera lumina harului din om de proprii lui ochi, care obișnuiesc sa nimiceasca orice virtute prin parere de sine și trufie. Ispitele acestea vin atat din afara – necazuri, umilințe, cat și dinlauntru – cugetarile patimașe, pe care diavolul le slobozește intr-adins… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

