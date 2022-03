„Să-și mai modereze cererile”: Zelenski, în viziunea unui analist militar Analistul militar Marian Zidaru a explicat ca Ucraina trebuie sa reziste in continuare ca pana acum, insa discursurile președintelui Zelenski ar trebui sa fie mai moderate in ceea ce privește solicitarea de „no-fly zone”. Se vorbește foarte mult in ultima vreme despre cum ar putea NATO sa ajute in continuare Ucraina, fara sa riște generarea unui Al Treilea Razboi Mondial. „Ucraina ar trebui sa reziste in continuare, dar sa fie reținuta in a mai face acele declarații cu no-fly zone, cu prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei. Din punctul acesta de vedere, cred ca Ucraina trebuie sa fie mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

