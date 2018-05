Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, reactioneaza ironic la intrebarea presedintelui Klaus Iohannis pe tema salariilor si pensiilor."Klaus Johannis: 'Mai aveți bani de pensii și salarii?' Pai cine a promulgat Legea Bugetului de Stat acum cateva luni? Nu mai știe ce a semnat?", scrie Olguta…

- Intrebat daca este posibil sa se suspende, pe un termen de șase luni, plata contribuțiilor la Pilonul II de pensii, ministrul Finanțelor a raspuns: „Și doamna prim-ministru și domnul președinte Dragnea au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza, o discuție pe toate posibilele scenarii.…

- Vosganian, despre suspendarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii: In coaliție nu s-a discutat niciodata pe tema asta, noi am fi oricum impotriva, a spus vicepreședintele ALDE, potrivit News.ro. Varujan Vosganian a afirmat ca nu s-a discutat niciodata in Coalitia PSD-ALDE despre modificari in legatura…

- Potrivit documentului, contributiile CAS (respectiv contributiile de asigurari sociale aferente pensiei) „sunt incasate integral la buget", cu „suspendarea contributiilor in perioada 1.07 - 31.12.2018". In prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se directioneaza…

- Liberalii acuza Guvernul ca vrea sa desfiinteze Pilonul II de pensii pentru a acoperi gaurile din buget si au lansat o campanie de informare "Opreste furtul lor. Sunt banii tai de pensie". "Lansam o campanie pentru cetatenii care contribuie la Pilonul II, pentru a-i avertiza ca guvernarea…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan cere Ministerului Finantelor sa publice executia bugetara pe primul trimestru. "O simpla curiozitate! Va publica oare Ministerul Finanțelor astazi, 25 aprilie, execuția bugetara pentru primul trimestru? Pe data de 25 a fiecarei luni, Ministerul Finanțelor Publice…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze intre Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.