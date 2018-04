Sa ne ingrijoram? Aseara cel mai mare cutremur din 2018 din Romania. Acum cateva minute cel mai mare din Marea Neagra din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului produs, miercuri, la ora 20,15, in zona seismica Vrancea, nu au fost semnalate urgente la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, anunta Raed Arafat, la Romania TV. Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in zona Vrancea la ora 20,15,47,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 3:14, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 108 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Un seism cu magnitudinea ML3.1 a fost inregistrat in judetul Buzau, in aceasta a treia noapte de Paste, la ora 03.14, in judetul Buzau.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.47 N ; 26.26 E, la 116 km N de Bucuresti, 55 km E de Brasov, si 7 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 20:39, în judetul Prahova, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP).

- O serie de patru cutremure a fost inregistrata, ieri, in decurs de zece ore, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Buzau.Primul de magnitudine 2.1 a fost inregistrat la ora 10.28, iar ultimul la 20.43, si a avut magnitudinea 2.0.Intre timp au mai…

- Un nou seism a avut loc, sambata dimineata, in Romania. Cutremurul s-a produs in judetul Vrancea si a avut magnitudinea 2,9, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.2 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Galati, la ora 05.20.Potrivit sursei citate seismul a fost inregistrat la 14 kilometri adancime, la coordonatele 45.82 N ; 27.71 E, la 159 km SV de…