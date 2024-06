Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca drumarii deszapezesc Transfagarașanul și ca, daca totul decurge conform planului, circulația ar putea fi deschisa la jumatatea lunii iunie. Acest lucru se va intampla mai repede, mai exact chiar de pe 7 iunie. Așadar,…

- Soferii pot circula din nou, incepand de vineri dimineata, pe Transfagarasan, intre Balea Lac (judetul Sibiu) si Piscul Negru (judetul Arges), insa doar pe timpul zilei, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, printr-un comunicat de presa, scrie AGERPRES.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a lansat o licitație pentru consolidarea DN 59B Cruceni – Livezile. Pentru proiectarea, asistența tehnica și execuția lucrarilor, sunt puși la bataie 77,8 de milioane de lei fara TVA.

- Furtunile violente fac prapad in estul Romaniei, care se afla sub atentionare Cod galben de precipitatii abundente, pana miercuri dupa-amiaza. Mai multe drumui și case au fost inundate In urma ploilor abundente care au cazut, marți, mai multe drumuri județene din Vaslui, Iași și Neamț, au devenit impracticapile.…

- VIDEO | Continua deszapezirea pe Transfagarasan: Stratul de zapada depașește pe alocuri in continuare chiar si 3 metri. Cand se va deschide circulația Continua deszapezirea pe Transfagarasan: Stratul de zapada depașește pe alocuri in continuare chiar si 3 metri. Cand se va deschide circulația Continua…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova intervine, duminica, pe DN 67C, in zona montana, unde a inceput sa ninga si se actioneaza cu utilaje cu lama si material antiderapant. ”Ninge in zona montana! Pe DN 67C, zona montana, a inceput sa ninga, se actioneaza cu utilaje cu lama si material…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca, in urmatoarele saptamani, in doua zone ale Centurii Timișoara se vor face cateva lucrari de reparații. In aceasta perioada, traficul se va desfașura cu restricții.

- Autostrada A7, Lotul 3 ce leaga Buzaul de Ploiești, se confrunta cu controverse majore in urma descoperirii ca lucrarile la acest lot au fost demarate fara autorizație de construcție emisa de Ministerul Transporturilor. Potrivit informațiilor obținute, asocierea de firme turcești Nurol-Makyol , caștigatoarea…