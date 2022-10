Să învățăm de la urși cum să ne protejăm de diabet Cercetatorii de la Universitatea din Washington au descoperit ca urșii bruni au opt proteine care ii ajuta sa nu faca diabet, deși mananca peste masura inainte de a intra in hibernare. Vestea buna este ca și omul are aceste proteine, transmite Euronews. Inainte de hibernare, urșii bruni mananca mult, iau in greutate vreo patru kilograme, dupa care luni la rand abia se mișca. Daca oamenii ar proceda la fel, nu numai ca ar lua in greutate mai multe kilograme, dar ar mai face și diabet. Oamenii de știința au fost curioși și au descoperit cum reușesc urșii bruni sa evite aceste pericole. „Ne-am gandit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

