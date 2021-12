Actrita Charlotte Arnould, in varsta de 25 de ani, l-a acuzat pe Gerard Depardieu de viol, acuzație facuta pana acum sub anonimat. Iata ca pentru prima data actrița vorbeste public in dosarul in care gigantul cinematografiei franceze este inculpat de un an pentru „violuri” si „agresiuni sexuale”, scrie Le Figaro. „Sa continui sa tac, m-as ingropa de vie”, spune ea. La un an de la inculparea lui Gerard Depardieu pentru „agresiuni sexuale”, actrita Charlotte Arnould a decis sa vorbeasca. Ea a dezvaluit pe Twitter ca este cea care il acuza pe actor. „Am nevoie sa traiesc in adevar. Traiesc ascunsa…