- Calatoria lui Biden la Tel Aviv de luna trecuta a fost in mare parte una de susținere, dar, in privat, el l-a indemnat pe Benjamin Netanyah altceva. Nu doar sa nu extinda razboiul și sa fie prudent, ci și sa se gandeasca la scenariul pe care il lasa succesorului sau. Zilele lui Benjamin Netanyahu…

- Președintele SUA Joe Biden și consilierii sai cred ca zilele lui Benjamin Netanyahu in funcția de premier al Israelului sunt numarate, au afirmat doi oficiali americani, sub protecția anonimatului, pentru Politico.

- Un prim grup format din 335 cetațeni straini și cu dubla cetațenie și 76 de palestinieni raniți au intrat miercuri din Fașia Gaza in Egipt, dupa ce punctul de trecere a frontierei Rafah a fost deschis pentru a permite o evacuare limitata. Intre timp, un nou bombardament israelian a lovit tabara de refugiati…

- Presedintele american, Joe Biden, si consilierii sai considera ca zilele lui Benjamin Netanyahu ca premier al Israelului sunt numarate, scrie Politico. Joe Biden i-a sugerat lui Netanyahu sa se gandeasca la lecțiile pe care ar dori sa le transmita succesorului sau.Joe Biden i-a transmis lui Netanyahu…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri, 18 octombrie, ca a folosit "datele care mi-au fost aratate de catre Departamentul meu de Aparare", atunci cand a fost intrebat ce l-a determinat sa fie sigur ca israelienii nu se afla in spatele exploziei de la spitalul din orașul Gaza, despre care…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…