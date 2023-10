Stiri pe aceeasi tema

- ■ cultura ilegala a fost descoperita in comuna Icușești ■ trei persoane au fost arestate in acest caz ■ unul dintre arestați are antecedente in traficul de droguri ■ DIICOT și Poliția Neamț au trasmis comunicate in care sunt prezentate detalii despre un caz de trafic de droguri. Aproape 1,3 tone de…

- Poti sa refaci o colectie vestimentara ce a fost furata cu doar cateva zile inaintea prezentarii sale? Olivier Rousteing, designerul-vedeta al casei Balmain, va oferi raspunsul la aceasta intrebare in timpul Saptamanii Modei de la Paris, care a inceput luni, informeaza AFP. Defilarea casei Balmain a…

- ■ polițiștii au pus in executare 10 mandate de percheziție domiciliara ■ doua persoane au fost depistate in flagrant delict ■ in perioada martie 2022-iulie 2023, opt conducatori auto, care transportau combustibili, ar fi provocat societații o paguba de 175.000 de lei ■ opt persoane au fost reținute…

- Guvernul cubanez a anuntat luni destructurarea unei retele de trafic de persoane cu baza in Rusia care recruta cubanezi - atat pe insula, cat si in aceasta tara eurasiatica - pentru a lupta ca mercenari in razboiul din Ucraina, transmite EFE.Un comunicat al Ministerului de Externe al insulei informeaza…

- Polițiștii vranceni au intervenit astazi la un accident rutier produs la ieșire din Cotești spre Poiana Cristei, in urma unui apel la 112 care a fost inițiat in jurul orei 11:35. Din primele informații se pare ca au rezultat ,,doua persoane ranite ușor”, in coliziune fiind implicate doua autoturisme.…

- O ambarcatiune de agrement in care se aflau 8 persoane, intre care doi copii, condusa de o femeie sub influenta substantelor psihoactive, s-a rasturnat in Dunare, duminica seara, toti pasagerii purtand veste si reusind sa se salveze, informeaza, luni, IPJ Galati. Duminica, la ora 20,27, politistii din…

- ■ incendiul a avut loc la Humulești, mașina arzand in totalitate din cauza unui conductor electric defect ■ la Gheraeștii Noi, la granița cu Mircești, o tamponare s-a soldat cu trei raniți ■ Pe data de 22 august 2023, in jurul orei 08.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost anunțat ca o…