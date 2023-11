S-au mai îngroșat rândurile pensionarilor speciali Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). In cazul beneficiarilor Legii 303/2004 s-a inregistrat si cea mai mare pensie medie de serviciu, de 21.980 lei, din care 19.778 lei cota suportata din bugetul de stat, iar 5.623 de lei din bugetul asigurarilor sociale de stat. Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Zilele trecute, ministrul Finațelor Marcel Boloș a trensmis un avertisment primit de la Bruxelles. Mai exact, ministrul a spus ca Romania pierde peste 4 miliarde de euro daca nu rezolva pensiile speciale și spitalele,referindu-se la sumele prevazute pentru implementarea celor 26 de spitale. Presedintele…

