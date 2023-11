Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri dimineata, ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah. In cursul zilei de marți au fost evacuați alți 93 de romani. Surse politice au declarat ca premierul Marcel Ciolacu se…

- Cine este Oana Lasconi, cea care și-a desființat mama, spunand ca a facut un gest „jegos” cand și-a declarat susținerea pentru familia tradiționala, s-a folosit de ea și a abandonat-o: are 31 de ani și, potrivit ultimelor informații publice despre ea, din 2018, prezenta emisiunea „Weekly Ops” pentru…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- O familie de turiști romani, rezidenți in Marea Britanie, a avut parte de o experiența dezamagitoare in timpul unei vacanțe planificate la un hotel de 5 stele, in Turcia. Cu toate ca au platit peste 3.000 de lire pentru aceasta escapade ”de vis”, turiștii s-au confruntat cu o serie de neplaceri, inclusive…

- O familie de turiști romani se pregateau de o vacanța de vis, dar totul s-a transformat intr-un adevarat coșmar. Turiștii romani, care traiesc in Marea Britanie, au platit peste 3000 de lire sterline pentru o vacanța la un hotel de 5 stele din Turcia.Din pacate, totul s-a transformat rapid in coșmar,…

- Comisarul-șef Cristian Girbovan, comandant al Poliției Municipiului Lugoj este cercetat intr-un dosar pentru fals in inscrisuri fiindca a semnat in fals ca a fost la un curs de arme, in timp ce era in Grecia, informeaza Renașterea banațeana.ro. Acest lucru i se datoreaza unui lugojean care a facut același…

- IPJ Dambovița face verificari dupa ce fiica soților care au murit in explozia de la Crevedia a susținut ca a fost agresata de polițiști. Reprezentanții IPJ Dambovița anunța ca celor doi li s-a permis sa intre in gospadaria soților decedați pentru a lua documente și a hrani animalele din curte. Ei au…