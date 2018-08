S-au înmulţit atacurile cu drone împotriva principalei baze ruse în Siria Rebelii si jihadistii din Siria si-au inmultit in ultimele doua luni atacurile cu drone impotriva principalei baze militare ruse din aceasta tara, devastata de razboi, dar aproape toate au fost doborate, ratandu-si astfel tinta, potrivit unei organizatii neguvernamentale si unor responsabili rusi, potrivit AFP.



La aceasta baza amenajata pe aeroportul militar din Hmeimim, in provincia Latakia (nord-vest), stationeaza fortele ruse care intervin de la sfarsitul anului 2015 in conflictul sirian de partea regimului Bashar al-Assad.

Sursa articol: agerpres.ro

