S-au înfințat patru puncte de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, vegetale și din construcții Timișorenii pot depune prin aport voluntar deșeuri precum mobila, covoare, gresie, obiecte sanitare, frunze și crengi ca sa evite amenda pentru abandonul deșeurilor de pana la 6000 de lei Incepand cu 28 octombrie 2019, Legea nr.188 din 2019 privind regimul deșeurilor, a adus modificari semnificative in ceea ce privește cuantumul amenzii aplicate pentru gestionarea necorespunzatoare […] The post S-au infințat patru puncte de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase, vegetale și din construcții appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

