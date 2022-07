S-au decernat premiile festivalului „Ceau Cinema!”

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, luni, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs DbutanT, ce va avea loc in luna octombrie. Conducerea TAM a precizat ca DbutanT…

- In seara de inchiderea Festivalului „Buzau/iubește/ teatrul” buzoienii au avut ocazia sa se bucure de un spectacol extraordinar, „Opera de trei parale”, de Bertolt Brecht și Kurt Weill, in regia lui Razvan Mazilu, care realizeaza și coregrafia și costumele. Decorul aparține lui Dragoș Buhagiar. „ este…

- Zeci de buzoieni au trecut, in dupa-amiaza zilei de sambata, 28 mai, pragul Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” pentru a-i intalni pe cei opt caricaturiști, care participa la ediția din acest an a Festivalului „Bzambete”. Este vorba despre Adrian Bighei, Iancu Avram, Catalin Zaharia,…

- ■ au participat un numar de 220 de copii din Romania si Republica Moldova ■ juriul a fost format din muzicieni cunoscuti intre care si cistigatorul concursului Super Star Romania ■ Festivalul International de Muzica pentru Copii si Adolescenti Lucky Kids s-a desfasurat recent in sala de festivitati…

- Buzoianul WRS a facut spectacol in cea de-a doua semifinala Eurovision 2022 și a convins publicul ca merita un loc in marea finala. Imediat dupa ce s-a aflat ca Romania o sa mearga in marea finala, WRS a facut primele declarații și a promis ca nu iși va dezamagi fanii. „Ma bucur ca jurații au … Articolul…

- 300 de sancțiuni pentru cerșetorie, dintre care 90 in ultimele 30 de zile, au fost aplicate in urma acțiunilor desfașurate anul acesta de catre Poliția Locala in diferite zone ale municipiului, inclusiv in Stația CFR Dej. Marea majoritate a persoanelor depistate cerșind sunt mame cu copii, care provin…

- Cinci persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au primit astazi titlul conferit de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, pentru activitatea publica si profesionala desfasurata de-a lungul vietii. Președintele Forumului, Ioan Lacatușu, a explicat ca este al 19-lea an de cand…