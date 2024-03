Primăria Galați a expulzat „RockDanube” la plajă, dar aprobă concerte rock în centrul orașului Nici Primaria Galați, nici Poliția Locala, nici Poliția Naționala, nici DSP Galați, nu au gasit o rezolvare concreta la sesizarile mai multor galațeni cu privire la concertele rock in aer liber organizate, cu boxele la maxim, la un club situat centrul orașului, deși regulile sunt simple și cunoscute de toata lumea. Primaria Galați are regulamente cu privire la desfașurarea activitaților comerciale și de agrement care se desfașoara pe domeniul public, are din 2007 – 2008 și o „harta de zgomot” in care sunt identificate sursele de poluare sonora pe intervale orare, ziua și noaptea, dupa ora 22.00,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

