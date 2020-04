Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat vineri mai multe legi inițiate de parlamentari PSD, Pro Romania și ALDE prin care sunt instituite o serie de facilitați fiscale pentru firmele afectate de criza, printre care amanarea plații CAS și CASS, posibilitatea amanarii plații utilitaților (apa, energie, gaze, salubritate,…

- Astazi, am votat in Camera Deputaților, o serie de masuri fiscale prin care incercam sa protejam cetațenii de efectele negative Post-ul Camera Deputaților a votat posibilitatea amanarii plații facturilor și a ratelor la banca. Alte decizii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea pentru o perioada de trei luni a plații utilitaților pentru urmatoarele utilitați: apa-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV. Nu intra in lege si…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca amanarea plații ratelor romanilor va fi votata astazi in Parlament. Acesta acuza ca lieralii sunt singurii impotriva, din cauza unui ordin de partid pe care nici ei nu il ințeleg. "Azi votam la Camera Deputatilor legile privind amanarea ratelor la banci,…

- Partidul Social Democrat a depus marti un proiect de lene pentru amanarea platii chiriilor, pentru persoane fizice si companii. Zilele trecute, PSD a depus doua proiecte si pentru amanarea platii ratelor la banci si a facturilor la utilitati.

- Pro Romania propune amanarea cu 90 de zile a platii ratelor bancare pentru persoanele fizice, ca masura necesara pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus, conform unui comunicat al formatiunii transmis miercuri. "Pe durata epidemiei, cetatenii trebuie sa beneficieze de o perioada…

- Pro Romania continua seria de propuneri concrete pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus. Astfel, parlamentarii PRO Romania vor propune modificari legislative in sensul amanarii plații ratelor bancare, cu 90 de zile, pentru persoanele fizice.