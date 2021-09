Stiri pe aceeasi tema

- ,,Am avut foarte multe decese, iar morga este dimensionata pentru un numar mai mic de decese. A fost o situație extrem de neplacuta. Incercam in acest moment sa gasim soluții pentru containere frigorifice pe care sa le inchiriem pentru o perioada de timp, astfel incat sa oferim totuși posibilitatea…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a declarat ca in valul patru al pandemie nu va fi mai ușor ca in celelalte. “In vara credeam ca o sa fie mai bine, dar la cum percepem in acest moment cresterea numarului de cazuri, dar la cum se vede…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a avertizat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19. Doi tineri de 24 și 34 de ani, nevaccinați, sunt in stare…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat, duminica, la Digi 24, ca este posibil ca Romania sa inregistreze10.000 de cazuri noi de COVID-19 in luna octombrie.Beatrice Mahler se așteapta ca spitalele sa fie pline de pacienți cu COVID-19 dupa ce, odata cu inceperea…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a anuntat ca se asteapta ca unitatea sa intre in incapacitate de plata in urmatoarele doua luni, din cauza preturilor aproape duble pe care furnizorul de energie electrica le percepe.

- Mangerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a declarat ca este ingrijorata de faptul ca Romania este pe un val ascendent al numarului de infectari cu COVID, ca in tarile din jur numarul de cazuri creste extrem de mult si ca tari care au un procent…

- Beatrice Mahler, medic pneumolog si manager al spitalului „Marius Nasta” din București, a declarat luni la Antena 3, despre varianta Delta a coronavirusului, care a devenit dominanta in Europa, ca nu ar trebui sa intram in panica pentru ca Romania este la „un numar confortabil de cazuri” in acest…