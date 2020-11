S-a umplut garajul statului cu bolizi de lux: Lamborghini, BMW x6, Mercedes Benz S Klasse

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism Lamborghini 834 R Aventador, în valoare de aproximativ 150.000 euro, este cel mai scump bun sechestrat în cadrul unui proces penal și care se afla în depozitul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Instituția care se ocupa de administrarea…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), institutia din Romania care identifica si administreaza bunurile obtinute din infractiuni si sechestrate, cauta pe cineva care sa gazduiesca 23 de capre din varf de deal, carora sa le dea sa manance, scrie Hotnews.

- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituția care are misiunea de a identifica și valorifica bunurile obținute din infracțiuni și sechestrate, se vede pusa acum intr-o situație hilara, informeaza Hotnews. Proprietarii unei turme formate din 23 de capre au fost…

- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituția din Romania care identifica și administreaza bunurile obținute din infracțiuni și sechestrate, este in situația hilara de a cauta pe cineva care sa gazduiesca 23 de capre din varf de deal, carora sa le dea sa manance.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti lansarea in dezbatere publica a unei strategii de dezvoltare si modernizare a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), sustinand ca aceasta institutie trebuie sa aiba "colti" pentru "a sfasia din averile dosite…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu a declarat, marți, ca in instanțele din Romania sunt in prezent 546 de cazuri de infectare, 5 cazuri la terapie intensiva și 3 decese. Catalin Predoiu, susține la sediul MJ o conferința de presa privind lansarea in dezbatere publica a politicii publice de modernizare…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anuntat marti, 8 august 2020, ca vinde prin licitatie publica de 331,14 metri cubi material lemnos esenta rasinoasa molid (lemn rotund si cherestea) la pretul global de 60.521 lei. Valoarea lemnului a fost stabilita…

- Doua companii romanești, Romlab și Sintofarm, au lansat primul test rapid de depistare a virusului SARS-CoV-2 produs in Romania. Acesta poate detecta anticorpii dati de SARS-CoV-2 in doar 5 minute și are avizul Agentiei Nationale a Medicamentului pentru productie si comercializare. Cele doua societați,…