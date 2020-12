S-a trezit înscrisă fără să vrea în AUR! ”Ce părere are dl. Simion despre toate acestea?” Monica Tatoiu a postat ieri noapte un mesaj pe Facebook, in care sustine ca ar fi fost inscrisa in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) fara voia sa. Ea a publicat si o captura a email-ului in care i se multumeste „pentru incredere” si i se ureaza bun venit in partid. „Nu am facut nici o cerere de adeziune. Si uite ce am primit. Astia sunt mai ceva ca capusele. Or fi cumparat din donatii niste baze de date. Doar ca pe mine m-au enervat. Si mie imi plac confruntarile in tribunale. De acum incolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt in fata”, este mesajul postat de Monica Tatoiu pe reteaua de socializare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

