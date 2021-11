Stiri pe aceeasi tema

- Social Campania “Vacanța s-a terminat! Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” a ajuns la Roșiorii de Vede septembrie 7, 2021 11:04 In cadrul campaniei naționale de prevenire a victimizarii minorilor “Vacanța s-a terminat! Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?”, ofiterii din cadrul Compartimentului…

- La Targul Cepelor, intr-un ambient plin de energie, viața și culoare, au dus și polițiștii de prevenire Campania „VACANȚA S-A TERMINAT!”, pentru siguranța copiilor la inceput de an școlar. La Targul Cepelor din Asuajul de Sus a participat in acest an lume multa, parca mai multa ca niciodata. Unii…

- Dupa un an dificil, copiii noștri se vor intoarce fizic, la gradinița și/sau școala. Polițiștii din cadrul Compartimentului pentru Analiza și Prevenire a Criminalitații, reamintesc fiecarui parinte ca siguranța lor și a copiilor lor este cea mai importanta. Cel puțin 5 minute pe zi, gandește-te la ce…

- &bdquoVacana sa terminat! Suntei pregtii pentru un nou început&rdquo este sloganul campaniei de prevenire a victimizrii minorilor derulat de Poliia Român prin Institutul de Cercetare i Prevenire a Criminalitii în perioada 110 septembrie premergtor începerii anului colar 20212022....

- Acesta este sloganul sub care, la nivelul Poliției Romane, debuteaza azi Campania naționala de prevenire a victimizarii minorilor. Timp de 10 zile și polițiștii maramureșeni se vor adresa tuturor parinților, folosind cat mai multe cai de comunicare posibile – intalniri fața in fața, comunicate de presa,…

- Zilnic, la nivel national, politistii din cadrul structurilor de analiza si prevenire a criminalitatii vor avea intalniri cu parintii sau bunicii, in cadrul carora vor discuta despre siguranta celor mici, atat in viata reala, cat si in cea online. Dupa un an dificil, copiii se vor intoarce fizic, la…

- Inceputul de an școlar este dificil atat pentru copii, cat și pentru parinți. In multe cazuri sfarșitul vacanței inseamna nu doar o schimbare in ceea ce privește rutina zilnica a familiei, ci și o pregatire timpurie a rechizitelor și a ghiozdanului. Nu lasa ca inceputul școlii sa te ia prin surprindere…

- (P) Casa de vacanța este o oportunitate. Amplasata mereu in zone liniștite, eventual cat mai retrase, este locul perfect pentru relaxare și pentru a fugi de agitația urbana. Confortul casei de vacanța depinde, in cea mai mare masura, de utilitațile disponibile in zona in care este amplasata, și deseori…