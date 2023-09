In județul Arad, autoritațile au marcat inceputul lucrarilor pentru construirea sistemului de canalizare in comuna Livada printr-o ceremonie oficiala. Cu paine și sare simbolice, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, și primarul comunei Livada, Iosif Bimbo, au taiat solemn panglica inainte ca prima sapatura sa fie facuta. Comuna Livada era inițial inclusa intr-un masterplan al Consiliului Județean, care prevedea introducerea canalizarii in mai multe localitați din jurul municipiului Arad, cu fonduri europene. Cu toate acestea, primarul Iosif Bimbo a ales sa renunțe la acest proiect…