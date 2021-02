Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in cele mai multe state europene din vest au fost vaccinați toți lucratorii esențiali, incepand cu medicii, iar autoritațile se pregatesc deja de urmatoarea etapa, in Republica Moldova nici macar nu au ajuns inca dozele de ser, pentru ca statul nu-și permite sa le cumpere, scrie jurnalista…

- CHIȘINAU, 28 ian – Sputnik. Soluționarea problemei privind datoria pentru gaz a regiunii transnistrene este de domeniul relațiilor dintre acționarii SA „Moldovagaz” reprezentata de SA „Gazprom” și Agenția Proprietații Publice a Republicii Moldova. Discuțiile in aceasta chestiune sunt in curs de desfașurare…

- Cele patru persoane reținute sunt proprietarul imobilului situat in Harkiv, barbatul care inchiriase cladirea si sotia sa, care conducea caminul, si managerul centrului de asistenta.Procurorii au precizat ca iau in calcul trei ipoteze: incendiul a fost provocat intenționat, a pornit de la un scurtcircuit…

- CHIȘINAU, 8 ian - Sputnik. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publica, in 2020 s-au produs 1811 accidente pe drumurile din țara. Astfel, in comparație cu 2019, se atesta o descreștere la toate compartimentele, cum ar fi: Cu 22,77% la numarul de accidente inregistrate Cu…

- Scriitorul targoviștean Vasile Lupașc Sfinteș continua tradiția atelierelor pe care, … Post-ul Conferința de scriere creativa „Cum sa scrii o suta de carți”, susținuta de Vasile Lupașc, va avea loc online apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Circulația rutiera pe drumurile naționale din raioanele Briceni, Edineț și Soroca, care au fost afectate de polei și lapovița in noaptea de 10 decembrie a fost restabilita. Potrivit ministerul Economiei și Infrastructurii Drumurilor, in dimineața zilei de astazi, in urma intervenției S.A ,, Drumuri…

- Interpretul d e la Chișinau, Dan Balan, a prezentat noua sa piesa, in cadrul unui Show televizat din Ucraina.Și de aceasta data srtistul și-a surprins fanii. El a aparut pe scena show-ului televizat din Ucraina „Dansand cu stelele”, alaturi de o bruneta focoasa.