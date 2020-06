Potrivit anunțul facut de ANAF, noul termen de depunere a Declarației Unice este 30 iunie 2020. In ceea ce privește completarea declarației, aceasta poate fi facuta fie online fie pe hartie. Declarația se poate completa pe calculator și se poate depune online: - prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual", disponibil pe site-ul www.anaf.ro; - prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat; In cazul in care va fi scrisa pe hartie se va depune direct la registratura organului fiscal sau prin posta,…