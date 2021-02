Stiri pe aceeasi tema

- Portretul lui Alexei Navalnii, cu mesajul „Eliberați-l pe Navalnii”, a fost proiectat, sambata, pe Ambasada Rusiei in Ucraina, anunța MEDIAFAX. Portretul lui Alexei Navalnii a fost proiectat pe Ambasada Rusiei in Ucraina, cu inscripția: „Eliberați-l pe Navalnii!”. Citește și: Donald…

- Bulgaria renunța la construcția celei de-a doua centrale nucleare la Belene, cu ajutor rusesc, pentru un nou reactor la Kozlodui Guvernul bulgar a decis miercuri sa dea prioritate construirii unui nou reactor la actuala centrala nucleara de la Kozlodui, abandonand de facto proiectul celei de-a doua…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat luni un diplomat bulgar persona non grata, și-l va expulza, ca represalii la o masura similara luata acum zece zile de Bulgaria impotriva unui responsabil rus, intr-o afacere de spionaj, informeaza Reuters si AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat luni un diplomat bulgar persona non grata, urmand ca acesta sa fie expulzat, ca represalii la o masura similara luata acum zece zile de Bulgaria impotriva unui responsabil rus, intr-o afacere de spionaj, informeaza Reuters si AFP. …

- O grupare de cetațeni bulgari acuzata ca a reușit sa obțina 500.000 de euro din inselaciuni in Romania și Bulgaria a fost destructurata de DIICOT. Potrivit procurorilor, ei sunau la intamplare la diferite numere de telefon fixe si, sub diverse pretexte, cereau si obtineau sume importante de bani sau…

- Schimbarea numelui nu este suficienta. Dupa ce a încheiat, în 2019, un vechi diferend cu Grecia, mica Republica Macedonia de Nord (2,12 milioane de locuitori) se confrunta cu reaparitia unei alte dispute care îi blocheaza drumul spre Uniunea Europeana (UE), scrie potrivit Le Monde,…

- Bulgaria a refuzat marti sa aprobe cadrul de negociere al Uniunii Europene pentru Macedonia de Nord, blocand astfel lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu aceasta tara, a anuntat ministrul bulgar de externe Ekaterina Zaharieva, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES. Sefa diplomatiei…

- Fondul Monetar International ar putea sa isi revizuiasca in jos estimarile anterioare referitoare la evolutia economiei Bulgariei, avand in vedere cresterea brusca a numarului de cazuri de infectie cu coronavirus din ultimele saptamani, a declarat, marti, seful misiunii FMI in Bulgaria, transmite…