Macelaria de pe strada Lotus din Turda s-a redeschis, in aceeași locație in care a acumulat o tradiție de peste 40 de ani! Suntem aici pentru a va oferi carne proaspata și produse delicioase din carne! Și știi ce e și mai bun?! In fiecare saptamana avem PROMOȚII care te vor cuceri! Așa ca, vino [...] Articolul S-a redeschis Macelaria de pe strada Lotus! Profita de promoțiile unice! (VIDEO) apare prima data in TurdaNews .