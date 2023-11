Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, luni, incetarea procesului penal impotriva inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva, printre care se afla și Andrei Hrebenciuc, pe motiv ca faptele de care erau acuzati acestia s-au prescris. In urma acestei decizii, condamnarile aplicate de Curtea de Apel Brasov in iulie […] Articolul S-a prescris dosarul retrocedarilor ilegale. Andrei Hrebenciuc și alți inculpați au scapat basma curata a fost publicat in Ziarul de Bacau .