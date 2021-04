Masura de carantina zonala s-a prelungit cu sapte zile pentru localitatile Domnesti, Pantelimon si Voluntari, incepand de sambata, de la ora 22,00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Pe de alta parte, comuna Jilava a iesit din carantina, precizeaza Prefectura Ilfov. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat o hotarare privind incetarea masurii de carantina zonala pentru Jilava, incepand de sambata, de la ora 22,00. Incidenta COVID-19 este sambata de 6,40 in Domnesti, 5,68 in Pantelimon, 7,80 in Voluntari si 3,75 in Jilava. Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari…