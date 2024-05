Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile (sub 10 angajați) pot obține granturi de cate 25.000-300.000 EUR pe proiect pentru investiții in cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, in domenii variate, de la sali de fitness, service-uri și spalatorii auto pana la IT, cabinetele medicale și brutarii, printr-o linie de…

- Incepand cu data de 29 iulie 2024, firmele care vor face investiții mari in Romania vor putea depune cereri de finanțare la Ministerul Finanțelor pentru a avea șanse la ajutoarele de stat din cadrul schemei de finanțare de 450 milioane EUR in total, instituite prin HG 300/2024, a informat, marți, MF,…

- Producatorii de materiale de construcții care vor sa faca investiții in Romania vor putea depune cererile de fianțare in programul ConstructPlus 2024 in perioada 8 aprilie-8 mai, a anunțat oficial, miercuri, Ministerul Economiei, care a publicat și Ghidul final al solicitantului, cererea de finanțare,…

- S-a anunțat perioada in care microintreprinderile vor putea cere granturile de cate 20.000-200.000 EUR pentru investiții in 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Programului REGIO Sud-Est, finanțat din fonduri europene.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania incep, in martie 2024, sesiunea de inscrieri la fondurile europene de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru digitalizare, conform ghidului oficial al solicitantului, in cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliența…

- Consiliul Judetean Cluj reaminteste entitatilor non-profit – organizatii, asociatii si fundatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care implementeaza programe si proiecte din sfera tineretului si activitatilor socio-educationale, a sportului, culturii si cultelor religioase…

- Peste 400 de milioane de euro sunt disponibili din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigatii din Romania, iar solicitantii pot depune cererile de finantare incepand din 15 martie 2024, a anuntat ieri Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), potrivit Agerpres. Cererile…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii Vest pot obține granturi de cate 200.000-4 milioane de euro pentru afaceri in domenii diverse, de la hoteluri, restaurante sau sali de fitness la construcții, mobila ori confecții, printr-o noua schema de fonduri europene…