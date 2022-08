Stiri pe aceeasi tema

- Ușa de protocol a Primariei Cluj-Napoca a fost aprinsa sambata seara, in jurul orei 20.00, de un barbat care a folosit o sticla cu benzina. Ușa a fost aprinsa pe exterior. Un barbat trecut de prima tinerețe a fost filmat in timp ce da foc ușii Primariei, dinspre strada Moților, iar apoi a plecat liniștit. …

- O ieseanca a fost amendata pentru ca si-a permis sa efectueze reparatii minore la casa pe care si-o cumparase. La un control efectuat in decembrie anul trecut, Politia Locala i-a reprosat lipsa autorizatiei de construire pentru lucrarile de extindere a trotuarelor de pe una dintre laturile curtii si…

- Judecatorul districtual William Alsup din San Francisco a aprobat acordul convenit in cadrul unui proces colectiv vechi din 2013. Curtea suprema din California s-a folosit de acest caz pentru a decide ca legislatia statului cere ca angajatii sa fie platiti atunci cand trec prin controale de securitate…

- Elvetia si-a propus sa se alature tarilor care fac economie la energie pentru a trece mai usor peste iarna care urmeaza. The post Elvețienii, indemnați sa faca stocuri de lumanari, in cazul in care Rusia taie gazul first appeared on Money .

- Criza de energie a lovit si Tarile Baltice. Gazprom a suspendat livrarile de gaze catre Letonia, dupa ce tara a platit in euro, in loc de ruble, si a incalcat conditia impusa de Moscova. Europenii se straduiesc sa economiseasca la maximum, iar solutiile devin ridicole. In Spania, prim-ministrul le-a…

- Cei 27 de ministri ai Energiei au ajuns marti la un acord in vederea reducerii dependentei tarilor lor de gaze narturale rusesti. ”Nu era o misiune imposibila! Ministrii (Energiei Celor 27 reuniti la Bruxelles) au ajuns la un acord politic asupra reducerii cererii de gaze naturale iarna viitoare”, anunta…

- Un fost subofiter de politie, Romeo Simionescu, pensionat la 42 de ani cu 9.000 de lei pe luna, a fost promovat de PSD secretar de stat la Interne. Potrivit ultimei declaratii de avere, depuse la 30 de zile de la numirea in functie, Simionescu a incasat, in 2021, o pensie de 110.556 de lei, pe intregul…

- Zilnic, zeci de bucureșteni ajung la medic dupa ce au fost mușcați de capușe. Doar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș ajung in medie, zilnic, circa zece persoane, a declarat pentru HotNews.ro Adrian Marinescu, directorul medical al spitalului. Ce trebuie facut in cazul mușcaturilor de capușa?…