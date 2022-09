Nine Romanians progress to W15 Brasov Cup womens singles round of 16

Nine Romanians have advanced to the women's singles round of 16 of the W15 Brasov Cup ITF tennis tournament, prize pool 15,000 US dollars. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more… [citeste mai departe]