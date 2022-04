Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Manea, fotbalist legendar al clubului Poli Timișoara, a murit la varsta de 68 de ani, chiar in ziua de Paști. Adrian Manea a facut parte din echipa lui Poli Timișoara care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul 1979/1980, dupa o finala cu Steaua, scor 2-1, și a fost pe teren la dubla cu Celtic,…

- Daca saptamana trecuta a trecut in nefiinta o legenda a echipei de handbal a Timisoarei, Ioan Covasantan, iata ca de Paste ne-a parasit si un simbol al celei mai bune generatii a Politehnicii la fotbal. Este vorba despre Adrian Manea, creativul mijlocas de acoperire al Politehnicii, de la sfarsitul…

- Campionatul de minifotbal continua fara modificari in zona primelor 3 locuri, Viitorul Campineanca, ACS Phoenix Odobești și Steaua Focșani mergand din victorie in victorie. Și daca vor continua așa, vor merge fara probleme in play-off. La poziția a patra, pe care a urcat ACS Flux, in condițiile in care…

- Dupa doi ani de pauza, in satul Ladauți din comuna Barcani cațiva tineri din comunitate organizeaza mult așteptatul Bal de Paști. Acesta are loc in cea de-a doua zi a Sarbatorilor Pascale, incepand cu ora 21, la Caminul Cultural din sat. Pe tot parcursul serii atmosfera va fi intreținuta de Formația…

- UPDATE 6 Bilanțul civililor ucraineni a ajuns la 1.119 morți, anunța ONU. Aproximativ o suta dintre victime sunt copii. Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat ca au fost uciși 1.119 civili și 1.790 de raniți de cand Rusia și-a inceput atacul asupra Ucrainei. Aproximativ 15 fete și 32 de baieți,…

- Politehnica Timișoara va pierde cu 3-0 la ”masa verde” meciul cu Petrolul Ploiești, dupa ce nocturna de pe stadionul ”Dan Paltinișanu” s-a stins de doua ori in decurs de 37 de minute, situație clar prevazuta de regulament. Antrenorul Nicolae Croitoru a fost foarte suparat pentru cele intamplate, mai…

- † ???????? ???????????????????? ????a ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????, ???????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????ș????????…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…