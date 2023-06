S-a lăudat cu captura de pește pe rețelele de socializare. Acum e bun de plată Nu e bine sa postezi tot ce faci pe rețelele de socializare. Fiindca te poți trezi cu autoritațile la ușa și ești bun de plata la final. A aflat asta tarziu un pescar care a postat o serie de fotografii pe Facebook, in cautare de Like-uri. Doar ca „imaginile din aceasta postare sunt preluate in urma unei sesizari de pe profilul de Facebook a unui „pescar sportiv”. Pescar o fi, dar sportiv nici pe departe, avand in vedere ca a depașit numarul maxim de exemplare de salmonide pescuite (23 exemplare fața de 10 exemplare/zi cat este admis)”. „Și ca sa fie sportiv pana la capat ne-a comunicat ca nu… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

