- MINIFOTBAL… Zilele trecute, la Iași, a debutat ediția a 15-a a Cupei Unirii la minifotbal, competiție la care participa și doua echipe din județul Vaslui. Este vorba despre campioana județului ASC Ivacec Vaslui și SC Comstar Vaslui. La competiția organizata de Asociația Județeana de Minifotbal Iași…

- CE-A CAUTAT, A GASIT!… Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis ieri, 6 ianuarie a.c., ca inculpatului Ibris Randu Alexandru din Barlad sa-i fie schimbat arestul la domiciliu cu arestul preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost data in urma sesizarii IPJ Vaslui și DIICOT – ST Vaslui, dupa ce acesta…

- CAMPIOANA DE TOAMNA… CSM Vaslui a incheiat turul Ligii 4 Vaslui cu victorii pe linie, ultima reușita duminica, in etapa a 11-a, 4-0 cu Sporting Banca. Vasluienii au adunat 30 de puncte in 10 meciuri, iar podiumul este completat de Comstar Vaslui (20 de puncte) și Flacara Muntenii de Sus (18 puncte).…

- SURPRIZA… Victoria Muntenii de Jos este echipa momentului in Liga 4 Vaslui. Dupa victoria de la Vaslui, 1-0 cu puștii de la Comstar, trupa lui Daniel Moșneagu a caștigat și derby-ul “muntenarilor”, 2-0 cu Flacara Muntenii de Sus. Eroul gazdelor a fost Ramon Gheorghe, gol și pasa de gol. “Moșnegii” de…

- Loteria Romana a anunțat, joi seara, ca a fost caștigat marele premiu la LOTO 6/49, in valoare de peste 3,9 milioane de euro. Fericitul caștigator este un jucator din Giurgiu care a platit pentru bilet suma de 21.5 lei, a anunțat Loteria Romana. ”La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul la categoria…

- SURPRIZA… Etapa a șasea a Ligii 4 a adus o infrangere surprinzatoare pentru Comstar Vaslui, a patra clasata și una dintre favorite la calificarea in play-off. Puștii vasluieni au fost invinși de Victoria Muntenii de Jos ( 0-1), o echipa de “old-boys” din care au facut parte și jucatori de 48, 53 și…

- START…Curtea de Apel a judecat primul termen la apelul formulat de parti in dosarul in care politistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata pentru omor din culpa. Condamnat, in prima instanta, la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare si 80 de zile de munca in folosul comunitatii, politistul…