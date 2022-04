S-a lansat primul hub din țara noastră dedicat pădurilor virgine WWF Romania anunta lansarea primului website dedicat padurilor virgine din Romania, ce include stiri despre procesul de identificare a acestora, o harta interactiva, publicatii digitale educative, date istorice si raspunsuri la cele mai presante intrebari din domeniu. „Catalogul National functioneaza acum si este nevoie ca toti cei interesati de protejarea padurilor virgine sa se implice pentru finalizarea procesului de identificare si de recunoastere a acestor paduri. Este vorba atat despre administratorii de paduri si de arii protejate, cat si de institutii de invatamant, de cercetare sau de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

