- O saptamana full, care a inceput binisor, cu o remiza la Timisoara si a continuat ideal, cu o victorie la Sala Sporturilor, cu CSM Bucuresti, s-a incheiat perfect pentru HC Buzau! Duminica seara, intr-una dintre cele mai dure deplasari din campionat, echipa buzoiana a intalnit-o pe CSU Suceava, in etapa…

- Materialul discografic numit „Lost Tapes – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90” – a carui lansare va avea loc la sfarșitul saptamanii viitoare la Timișoara – a iscat un interes deosebit in randul melomanilor din intreaga țara, fapt cat se poate de firesc, avand in vedere ca este prima compilație…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…

- Scena muzicala timișoreana va avea parte de un eveniment deosebit la sfarșitul lunii februarie, cand sub genericul „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90” se va lansa un material discografic de colecție alcatuit dintr-o serie de melodii care n-au aparut pana acum pe niciun disc. „Efervescența…

- O valoroasa carte-document despre istoria Banatului, importanta nu numai pentru cercetatori și istorici ci și pentru toți cei pasionați de istorie și de trecutul acestei provincii, a vazut recent lumina tiparului la editurile David Press Print și Banatul, cu sprijinul financiar al bibliotecii județene…

- Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani, principalul suspect pentru furtul care a avut loc ieri la sediul Baroului Timiș, acesta fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 20 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii municipiului…

- SCM Timișoara a obținut o victorie destul clara la reluarea Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au trecut pe teren propriu de CSA Steaua București cu scorul de 84-66, in epilogul etapei a 10-a. Timișoara a bifat a 6-a victorie a stagiunii fara Darrion Strong, cel mai bun marcator al echipei…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…