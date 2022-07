Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Germaniei a invins, miercuri seara, cu scorul de 2-1, nationala Frantei, si s-a calificat in finala Campionatului European din Marea Britanie. Capitanul Alexandra Popp a marcat cele doua goluri ale Germaniei (40, 76), in timp ce Franta a punctat prin autogolul portaritei Merle Frohms (45).…

- Intre 18 și 27 iulie, la Manastirea Oașa, se desfașoara Tabara Internaționala – 2022, care reunește aproximativ 170 de tineri romani din diaspora și din țara. Tabara, aflata la a patra ediție, este organizata de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei și Manastirea Oașa. Participanții la tabara…

- In 2020, venitul mediu disponibil a fost in medie 17.871 PPS (paritatea standard la puterea de cumparare, n.r.) pe locuitor in Uniunea Europeana, indicatorul variind considerabil in randul statelor membre, de la 28.675 PPS in Luxemburg, la 7.724 PPS in Romania, arata datele publicate luni de Oficiul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se așteapta la „niveluri ridicate” de COVID-19 in aceasta vara in Europa și a cerut monitorizarea indeaproape a virusului dupa triplarea cazurilor zilnice timp de o luna. „Pe masura ce țarile din Europa au ridicat restricțiile care erau in vigoare, virusul va circula…

- Comandouri straine, staționate pe teritoriul Ucrainei sau in afara ei, precum și agenții secreți ai CIA, care acționeaza cel mai mult in capitala Kiev, ajuta forțele armate ucrainene cu informații secrete, transporturi de arme și antrenamente militare, arata o analiza The New York Times.In timp ce forțele…

- Ucraina este unul dintre cei mai importanți furnizori de grau la nivel global, dar transporturile sale au fost blocate și peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas inchise in silozuri de cand Rusia a invadat țara, in februarie și, ulterior, a blocat porturile. Luni, situația a fost catalogata…

- Perechea romano-americana Monica Niculescu/Caroline Dolehide s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari, dupa ce s-a impus in fata cuplului Vivian Heisen (Germania)/Samantha Murray…

- Dupa opt zile teatrale intense, a treisprecea ediție a Festivalului TESZT organizat de Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timișoara s-a incheiat: 25 de spectacole din 12 țari au fost prezentate in salile Palatului Culturii și in aer liber, adunand peste 3000 de spectatori din țara și din strainatate,…