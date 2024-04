Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei și Manastirea Oașa organizeaza, in perioada 18-28 iulie 2024, ediția a VI-a a Taberei Internaționale de la Oașa, la care sunt așteptați tinerii romani care traiesc in diaspora, cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 ani. An de an, tineri deopotriva romani și ortodocși…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminica, 31 martie 2024, s-a desfașurat Marșul pentru Viața in municipiul Blaj. Derulat sub genericul „Construim impreuna pentru viața”, evenimentul a reunit participarea a peste 500 de clerici, credincioși și elevi…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, luni 25 martie 2024, de Praznicul Bunei Vestiri, tinerii și credincioșii de toate varstele din orașul Campeni au luat parte la cea de-a XIV-a ediție a avenimentului „Marșul pentru Viața”, organizat in fiecare an in luna…

- Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei, Departamentul de tineret și Biroul de cateheza- Structura de tineret pentru județul Mureș, invita mureșenii la un Atelier de confecționat marțișoare intitulat "Din suflet pentru viața". Evenimentul va avea loc joi, 15 februarie 2024 de la ora 17.30 la Biserica…

- Daca pana acum Cupa Cartierelor s-a desfașurat, cu precadere, in timpul vacanțelor de vara, cea mai longeviva competiție de amatori va avea anul acesta și o ediție hibernala, disputata intr-unul dintre „baloanele” din municipiu. Cupa este structurata pe doua categorii, „Open” și „Old boys”, oferind…

- Acesta este cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania care, impreuna cu Fundația pentru Parteneriat, susține dezvoltarea unor proiecte de mediu și implicarea tinerilor in inițiativele de protejare a naturii. Organizațiile pot depune cereri de finanțare pana pe data de 26…

- Circulația auto pe strada Republicii din municipiul Vatra Dornei intre zona stațiunii și hotel Kaban va fi intrerupta pana duminica la ora 12.00, anunța conducerea Primariei Vatra Dornei. Și asta pentru ca in zona respectiva se va desfașura prima ediție a competiției de ciclocros Vatra Dornei CX Cup…

- Ministerul Finanțelor a anunțat inceperea celei de-a doua ediții a programului de titluri de stat Tezaur pentru anul 2024, oferind investitorilor dobanzi atractive și opțiuni de economisire pe termen scurt și lung. Programul, lansat luni, 15 ianuarie, ofera titluri de stat cu dobanzi anuale de 6,10%…