S-a ieftinit cozonacul, anunță victorios ministrul român al Agriculturii Ministrul Agriculturii, Florin Barbu afirma ca au scazut preturile si la cozonac, si la drojdie, in urma adoptarii Ordonantei privind prelungirea adaosului comercial cu inca trei luni, pentru 21 de produse si deja se gandeste la sarbatorile de iarna, de anul acesta, cand vom cumpara produse romanesti mai ieftine. ”Zi de cumparaturi si de o scurta analiza a preturilor din supermarket-uri! Observi usor etichetele colorate care iti arata vechiul si noul pret, iar la final, ai platit mai putin! Au scazut preturile si la cozonac si la drojdie si deja ne gandim la sarbatorile de iarna, de anul acesta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

