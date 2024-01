Municipiul București a lansat licitația pentru achiziționarea a 20 de capacitați modulare de producție de energie termica. Municipiul București a demarat procesul de licitație pentru achiziționarea a 20 de capacitați modulare destinate producției de energie termica sub forma unor containere. Aceste centrale termice mobile, similare celor deja in exploatare de catre Termoenergetica la CET Titan, sunt destinate inchirierii și vor furniza agent termic pentru 21.000 de apartamente din cartierul Pantelimon. Cele 20 de unitați modulare vor acoperi diverse puncte termice in toate sectoarele Bucureștiului,…