- Autoarea eseului "Cum sa-ți ucizi soțul" a fost gasita vinovata de uciderea soțului Un juriu din Portland, Oregon, a gasit-o vinovata de crima de gradul doi pe autoarea Nancy Crampton-Brophy in cazul morții soțului ei.

- Parinții lui Marian, barbatul care ieri și-a omorat cei doi copii, susțin ca barbatul s-a omorat! Acesta e de negasit, iar parinții considera ca și-a luat viața deoarece nu putea sa traiasca fara cei mici.

- O romanca s-a stins din viața, dupa ce a fost victima unei boli crunte, in Italia. Cei dragi sunt devastați de durere, iar toate persoanele care au cunoscut-o au avut de spus doar lucruri pozitive despre ea. Femeia a decedat la varsta de 65 de ani.

- Momente cumplite pentru o tanara de 26 de ani, care acum se zbate intre viața și moarte. Alina și-a condus, in cursul dimineții de ieri, fetița la gradinița, fara sa iși imagineze tragedia ce urma a avea loc. Astfel, soțul sau, cu care se afla in proces de divorț, a urmarit-o și a atacat-o cu […] The…

- O romanca, in varsta de 25 de ani, și-a pierdut viața, in urma unui accident rutier. Evenimentul tragic a avut loc in Italia, iar tanara a decedat pe loc, din cauza impactului foarte puternic.

- Judecatorul bulgar de la judecatoria din Blagoevgrad a stabilit miercuri un termen nou pentru 19 aprilie in procesul de extradare a Elenei Udrea, transmite Antena 3. Judecatorul bulgar a cerut detalii despre sistemul penitenciar din Romania. Elena Udrea a cerut judecatorului sa respinga cererea de extradare…

- Medicul roman care, in 2016, si-a impuscat mortal fosta amanta in Ungaria si l-a ranit grav pe sotul ei, in fata gemenilor cuplului, a fost condamnat la inchisoare pe viata in tara vecina pentru omor calificat si tentativa la omor calificat, sentinta nefiind definitiva.

- O romanca a fost arestata, dupa ce și-a omorat cu sange rece bebelușul de doar zece luni. Ea l-a rasturnat foarte violent, iar leziunile cerebrale ale micuțului au fost atat de grave, incat nu a rezistat și a decedat.