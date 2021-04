S-a decis! Cum vor avea loc înmormântările în România. Regula s-a schimbat iar! Decedații de COVID vor putea beneficia, la cerere, de asistența religioasa potrivit specificului cultului din care fac parte, cu respectarea de catre personalul de cult a tuturor masurilor sanitare care se impun. De asemenea, la inmormantare , persoana decedata va putea fi imbracata in haine puse la dispoziție de catre familie/aparținatori, va beneficia de slujba religioasa in conformitate cu voința familiei și practicile și ritualul cultului de care aparține. Inhumarea/incinerarea se va face cu sicriul sigilat, cu respectarea tuturor normelor prevazute de lege, potrivit Hotnews. Sunt modificarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii nu are baza legala pentru achizitionarea testelor rapide pentru scoli, a afirmat ministrul Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres. „Ministerul Sanatatii nu are cadrul normativ pentru a achizitiona teste pentru scoli, de exemplu, sau pentru orice alta unitate in afara de unitatile din…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a precizat ca nu are o baza legala pentru a achiziționa teste non-invazive pentru elevi, pentru depistarea COVID-19, in timp ce secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andreea Moldovan a afirmat ca, in acest moment, testele non-invazive nu se afla in metodologia…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca nu exista, in prezent, baza stiintifica pentru suspendarea vaccinului AstraZeneca. „Lucrurile sunt foarte clare, comunicarea este foarte clara facuta de CNCAV, comunicarea este foarte clara referitor la acest vaccin. Nu exista, in acest moment, baza…

- Luni, Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ca nu a primit "nicio adresa oficiala in aceasta direcție", privind un consilier onorific al Ministrului Sanatații care va avea acces la datele din Registrul Electronic Național de Vaccinari, se arata intr-un raspuns al instituției pentru un post…

- „Sportivii trebuie sa cunoasca faptul ca le este interzis un eventual tratament cu medicamentul comercializat sub denumirea de Ivermectina Pasteur FP 20 – comprimate pentru tratamentul endoparazitozelor produse de nematode și in ectoparazitozele produse de acarieni la caini”, avertizeaza Agenția Naționala…

- Ministrul Sanatații anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID, iar pentru neregulile depistate vor fi aplicate sancțiuni. Controalele vor…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Andreea Moldovan, a afirmat ca daca Romania ar ajunge la 45.000 - 50.000 de persoane vaccinate pe zi s-ar ajunge la un ritm mai bun de acoperire vaccinala intr-un timp corespunzator, precizand ca acesta este de asa natura deoarece acestea au fost…

- Ministerul Sanatații anunța extinderea vaccinarii antigripale gratuite pentru intreaga populație din Romania. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatații pentru toate grupele populaționale, fara a mai exista o prioritizare…