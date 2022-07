Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in SUA, unde o femeie din California a fost acuzata de tentativa de rapire, dupa ce s-a dat drept asistenta și s-a furișat intr-un spital unde a incercat sa fure un nou-nascut inainte de a fugi. Femeia de 23 de ani a fost arestata, dupa ce ar fi incercat sa fure un bebeluș de la Centrul…

- Polițiști din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov au retinut pentru 24 ore un barbat in varsta de 54 ani din municipiul Sacele, județul Brasov. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 54 ani, din municipiul Sacele, județul Brașov ar fi provocat distrugeri,…

- Lisa ar fi trebuit sa fie sarbatorita, cu tort și cu baloane, pe 30 iunie, cand implinea un an. Numai ca, pe 29 urmeaza sa fie inmormantata la Lyon, Franța, unde locuia cu parinții ei. Caci fetița de 11 luni a fost ucisa la creșa privata People & Baby chiar de asistenta care trebuia sa aiba grija de…

- Parchetul Național al Ucrainei a declanșat o noua ancheta pentru crime de razboi. Și asta pentru ca, potrivit autoritaților ucrainene, s-a mai gasit o groapa comuna cu cadavre ale unor civili, langa Bucha, localitate greu incercata de razboi, din regiunea Kiev. Potrivit poliției locale, au fost descoperite…

- La data de 04 iunie 2022, in jurul orei 13,30, un tanar de 27 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Șureanu din localitatea Șibot, a acroșat un minor de 10 ani, care a traversat strada prin loc nepermis, in fuga și fara sa se asigure. In urma accidentului, minorul a suferit…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant doi barbați care ar fi sustras mai multe bunuri electrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In noaptea de 21 mai, in jurul orei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat reintroducerea perioadei de efectuare a controalelor la frontiera interna de stat pana la 11 noiembrie 2022. Ministerul Afacerilor Externe…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a criticat luni coalitia PNL-PSD, argumentand ca nu este naturala si ca nu crede ca, dupa ce guvernarea liberala a corectat masuri „anti-romani” ale PSD, pot acum sa stea la masa cu aceiasi oameni si sa creada ca nu vor fi la fel. Intrebat la DigiFM despre faptul…