- Contextul economic incert și creșterea prețurilor readuc joburile din strainatate in atenția candidaților. Joburile cu nivel mediu de experiența și cele entry level sunt cele mai cautate de romani. Cu peste 10.000 de aplicari de la 1 septembrie și pana acum, aceasta se anunța a fi luna cu cei mai mulți…

- Denis Draguș (23 de ani), fotbalistul celor de la Standard Liege, a reușit un nou gol pentru echipa sa, in victoria belgienilor, scor 2-1 in deplasare cu St. Truiden. Draguș iși continua forma excelenta in Belgia. Dupa ce etapa trecuta le-a adus victoria celor de la Standard cu singurul gol al meciului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 15 august, la ceremoniile dedicate Zilei Marinei, ca Marea Neagra este o zona de interes strategic pentru securitatea euro-atlantica și ca Romania „va consolida postura NATO de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre”, in contextul razboiului de la…

- Fotbalistul roman Denis Dragus a marcat golul echipei Standard Liege, care a fost invinsa de KRC Genk cu scorul de 3-1, duminica, in deplasare, in etapa a doua a campionatului Belgiei, potriivit Agerpres.Dragus a punctat in min. 24, golurile echipei gazda fiind reusite de Cyriel Dessers (5, 29 - penalty)…

- Mai bine de 21.000 de asistenti medicali romani lucreaza in sistemele sanitare din strainatate, dintre care cei mai multi au ales Marea Britanie, Italia sau Germania pentru a-si practica meseria

- O familie de romani fost jefuita in timpul ce se aflau in concediu, la Pozzuoli, in Italia unde au lasat mașina parcata și au mers sa viziteze centrul orașului. Familia a plecat cu mașina din Bologna, impreuna cu soțul și copiii, indreptandu-se spre Ischia pentru a-și petrece vacanța. La Pozzuoli, in…

- Iesiti din tara cu copiii in perioada urmatoare? Atentie la documentele de calatorie ale acestora! Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor…

- Se pare ca printre persoanele ranite se afla si cetateni romani, alaturi de cehi, italieni si germani. Cel putin sase persoane au murit duminica dupa ce un ghetar s a prabusit in muntii Dolomiti din nordul Italiei, a anuntat presedintele provinciei Trentino, Maurizio Fugatti, informeaza Agerpres.De…