- Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a semnat un acord de cooperare la nivel inalt intre Romania și Republica Moldova. „Vizita pe care o efectuez in Republica Moldova alaturi de unii dintre…

- Italia și Republica Moldova ar urma sa organizeze o conferința internaționala privind integrarea europeana a țarii noastre. Un asemenea subiect a fost adus in discuție la reuniunea membrilor Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului de la Chișinau și cei ai Comisiei afaceri externe…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- Fara birocrație inutila, fara proceduri greoaie și consumatoare de timp, angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL). Vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii…

- Parlamentarul clujean Sorin Moldovan, care este vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputaților, i-a cerut, saptamana trecuta, deputatului Francis Toba sa demisioneze din comisie, dupa ce acesta ar fi solicitat o audiența la Ambasada Rusiei pentru…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va ține un discurs, in format video, in fața Parlamentul Romaniei luni seara, 4 aprilie, la ora 19.00, a anunțat vineri presedintele Senatului, Florin Citu, citat de Agerpres."Luni, la ora 19.00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire.…

- Ministerul de Externe al regiunii autonome Transnistria a transmis astazi pe site-ul oficial un comunicat de presa prin care cere recunoașterea suveranitații și independenței. Transnistria este o parte din Republica Moldova, controlata de armata rusa. Acolo se afla mari depozite de armament ale rușilor…