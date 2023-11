Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, sa aiba loc o sedinta a Comisiei pentru munca pe 20 noiembrie, de la ora 10.00, in afara programului stabilit pentru comisii, in vedere emiterii unui raport pe proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Un plen al Camerei se va desfasura in aceeasi de zi, incepand cu ora 16.00, iar initiativa legislativa a Guvernului privind pensiile figureaza, pentru dezbatere, pe ordinea de zi a reuniunii. Proiectul este inregistrat in procedura de urgenta in Parlament, iar Camera va da vot decizional. Propunerea legislativa privind pensiile,…