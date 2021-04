S-a ales cu dosar penal: Șofer rupt de beat, depistat pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia Infractiune la regimul rutier, constatata de politistiI din cadrul Politiei municipiului Mangalia. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.La data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 22.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada M.I. Dobrogeanu din municipiul Mangalia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg l ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din Constanta. In ambele cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 17.50, politisti din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au identificat un barbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti in satul Izvoru Mare, comuna Pestera, judetul Constanta.La data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Bisericii din satul…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din judetul Constanta. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice…

- In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,78 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange., transmite IPJ Constanta.La data de 17 martie a.c., in jurul orei 09.50, politisti din…

- Alerta de rapire, miercuri, lansata dupa un apel la 112. O femeie ar fi fost rapita de pe o strada a Sectorului 4, din Capitala, miercuri, 24 februarie, potrivit unei sesizari facute la 112. Poliția a inceput cautarile. Update: In urma activitaților desfașurate de oamenii legii, automobilul a fost depistat,…

- Ieri, in jurul orei 23.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un conducator auto de 35 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa pe strada Unirii, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a reieșit…

- Ieri, la nivelul municipiului Dej, a fost desfașurata o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și verificarea modului de respectare a normelor de circulație pe drumurile publice. Au acționat in acest scop polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Dej și…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați la miezul noții de sambata spre duminica cu privire la faptul ca in incinta unui complex de pe raza municipiului se desfașoara o petrecere privata la care participa un numar mare de persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii…