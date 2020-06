S-a aflat de ce depinde înălțimea celor mai mari munți de pe Pămînt Inalțimea celor mai mari lanțuri muntoase, cum ar fi Andes sau Himalaya, nu depinde de raportul dintre viteza de ridicare și eroziune (așa cum s-a crezut anterior), ci de forțele tectonice. Oamenii de știința germani de la Centrul de cercetare geofizica GFZ și Universitatea din Munster au stabilit ca cele mai inalte lanțuri muntoase de pe Pamint s-au format acolo unde una dintre placile litosferi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

